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Cifrator® Lab

IT аутсорсинг

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novikov
80 FLAC
NOVA
kozel
perek
80 KALIBR
1 sfour
3 Pan
80 GIPSY
80 EYE
80 kremlin
80 POLY
80 DELO
80 GOLOSA

Cifrator® Lab

Smart Digital

Cifrator - команда IT профессионалов, специализирующихся на предоставлении комплексных услуг в области digital аутсорсинга и веб-разработки. Наш подход к управлению проектами и внимание к деталям основано на строгом принципе: не вести большое количество крупных проектов одновременно. Это правило позволяет нам гарантировать, что каждый клиент получит максимальное внимание, ресурсы и усилия наших специалистов, обеспечивая при этом высокое качество и индивидуализацию каждого проекта.

Аутсорсинг

Мы предлагаем полный спектр услуг цифрового аутсорсинга, чтобы помочь вашему бизнесу оставаться на передовой инноваций. Мы специализируемся на разработке программного обеспечения, управлении базами данных, облачных технологиях и цифровой безопасности, предоставляя гибкие и масштабируемые решения для компаний и предприятий.

50+
Специалистов
24/7
Техподдержка
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Сквозная аналитика

Data Driven

Data Driven Marketing, или маркетинг, основанный на данных, представляет собой подход, при котором ключевые решения принимаются на основе анализа данных о поведении и предпочтениях потребителей. Сквозная аналитика играет здесь центральную роль, поскольку она позволяет отслеживать взаимодействие пользователя с брендом на всех этапах воронки продаж — от первого знакомства с продуктом до совершения покупки и последующего взаимодействия. Это обеспечивает комплексное понимание потребностей и поведения клиентов, что является ключом к успешному маркетингу, ориентированному на данные.

Решения

Админ

Админ сайта, домена. Хостинг, техподдержка, резервное копирование.

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Разработка

Веб дизайн и разработка сайтов, оптимизация кода.

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Digital Marketing

Комплексный цифровой маркетинг на аутсорсинге.

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SEO

Поисковая оптимизация, анализ конкурентов, вывод в топ, семантика.

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Контент маркетинг

Контент маркетинг – это искусство создания и распространения ценного контента с целью привлечения, удержания и вовлечения аудитории. В современном мире, где информационный шум постоянно растет, качественный контент становится ключевым инструментом ведения успешного бизнеса и привлечения целевой аудитории.

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Cifrator® CM
Контент маркетинг

В современном мире контент маркетинг становится неотъемлемой частью успешной маркетинговой стратегии любого бизнеса. Это мощный инструмент для привлечения внимания целевой аудитории, установления и поддержания доверительных отношений с потребителями, а также повышения узнаваемости бренда.

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Cifrator® CM
Стратегический контент

Мы поможем вам разработать комплексную стратегию контент маркетинга, которая будет соответствовать вашим бизнес-целям, целевой аудитории и бюджету. Стратегия включает в себя анализ целевой аудитории, определение ключевых сообщений и тем, планирование контент-плана и выбор каналов распространения

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