Cifrator® Lab

Data Driven Marketing, или маркетинг, основанный на данных, представляет собой подход, при котором ключевые решения принимаются на основе анализа данных о поведении и предпочтениях потребителей. Сквозная аналитика играет здесь центральную роль, поскольку она позволяет отслеживать взаимодействие пользователя с брендом на всех этапах воронки продаж — от первого знакомства с продуктом до совершения покупки и последующего взаимодействия. Это обеспечивает комплексное понимание потребностей и поведения клиентов, что является ключом к успешному маркетингу, ориентированному на данные.